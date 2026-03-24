Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кирилл Попов покинет «Пари НН» и перейдёт в «Уралмаш» — источник

Кирилл Попов покинет «Пари НН» и перейдёт в «Уралмаш» — источник
Комментарии

27-летний российский форвард Кирилл Попов покинет клуб «Пари Нижний Новгород» и подпишет контракт с екатеринбургской командой «Уралмаш». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на собственные источники.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ российский баскетболист принял участие в 32 матчах, из которых в 17 вышел в стартовой пятёрке. В среднем за игру Кирилл Попов набирает 11,8 очка, а также делает 4,4 подбора.

Кроме того, российский форвард принял участие в минувшем Матче звёзд Единой лиги, вышел в финал конкурса по броскам сверху, а также вошёл в символическую пятёрку «Финала четырёх» Кубка России.

В элитном клубе снайперов пополнение: россиянин прервал семилетнюю паузу в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android