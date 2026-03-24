Россиянин Лахин, игравший в G-Лиге, заключил контракт с клубом из Пуэрто-Рико

24-летний российский форвард Виктор Лахин заключил контракт с командой из Пуэрто-Рико «Кангрехерос де Сантурсе», о чём сообщила пресс-служба клуба.

В команде находится также 29-летний атакующий защитник Малик Бизли, известный по своим выступлениям в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команды «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз».

Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу начался 23 марта 2026 года и продлится до августа.

Виктор участвовал в драфте 2025 года, но не был выбран ни одним клубом. Позже его подписала «Оклахома-Сити Тандер» для выступлений в Лиге развития.