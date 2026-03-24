Гомельский оценил работу Радоньича на посту тренера «Зенита»

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский оценил работу Деяна Радоньича на посту главного тренера санкт-петербургского клуба «Зенит».

«Хочу отметить, что Радоньич принял команду по ходу сезона, изменил тактику игры в обороне, одержал девять побед подряд, включая матч в Казани. Мне нравится, как Радоньич ведёт игру. А без поражений не бывает ни одной тренерской карьеры», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Свой тренерский путь Деян начал в 2005 году, возглавив «Будучность». Он пробыл на посту до 2013 года. Затем на пять лет ушёл в «Црвену Звезду».

С 2018-го по 2020-й возглавлял «Баварию» из Мюнхена, а затем вернулся в сербский коллектив. В его послужном списке также работа в «Панатинаикосе», а последним коллективом стал турецкий «Бахчешехир».