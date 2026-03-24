В «Хьюстоне» высказались о восстановлении порвавшего крестообразную связку Ванвлита

Главный тренер команды НБА «Хьюстон Рокетс» Име Удока высказался о восстановлении 32-летнего канадского защитника Фрэда Ванвлита, который выбыл перед началом сезона-2025/2026 из-за разрыва крестообразной связки.

«То, что сейчас делает Фрэд на площадке: броски, движения, бесконтактная работа. Это, в общем-то, и есть весь объём работы. Где-то на отметке в шесть месяцев можно начинать увеличивать нагрузку, но никаких контактных тренировок в ближайшее время не будет, если честно, мы на это даже не рассчитываем.

В скором времени, конечно, надеемся, что контактные тренировки начнутся, но, очевидно, ты не можешь рассчитывать на возвращение в официальных матчах, если не выходишь на площадку и не вступаешь в контактную борьбу на таком позднем этапе сезона», — приводит слова Удоки издание Clutch Points.