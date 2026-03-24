Перасович рассказал, как Тони Кукоч разозлил Скотти Пиппена и Майкла Джордана в «Чикаго»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал, как Тони Кукоч разозлил Скотти Пиппена и Майкла Джордана после того, как пришёл в «Чикаго Буллз».

«Он рассказывал, как ему было тяжело в самом начале. Ему предложили контракт, который по условиям был лучше, чем у Скотти Пиппена. Из-за этого Джордан и Пиппен очень сильно злились на генерального менеджера Джерри Краузе. Так что Тони оказался посреди войны, которой не хотел. Но со временем он заполучил уважение Джордана и Пиппена. Тони всё ещё живёт в Чикаго. Каждый год приезжает в Сплит, но большую часть времени проводит в Чикаго. Он сейчас профессиональный гольфист. Постоянно играет в гольф, в том числе с Джорданом», — приводит слова Перасовича «Спорт Бизнес Online».