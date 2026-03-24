«Этот ниггер крадётся». Леброн встретил аллигатора во время игры в гольф с Бронни

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», во время игры в гольф со своим сыном и защитником «озёрников» Бронни Джеймсом столкнулся с аллигатором.

После удара мяч Леброна выкатился к водоёму, а в момент, когда Джеймс-старший спустился к нему, игроки заметили подплывающего к берегу аллигатора. «Этот ниггер крадётся», — шутливо отметил Леброн.

Решив не дожидаться аллигатора, Леброн забрал мяч и поднялся на поле для игры, где и продолжилась партия, в которой принимал участие и его сын Бронни.