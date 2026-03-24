ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
«Этот ниггер крадётся». Леброн встретил аллигатора во время игры в гольф с Бронни

«Этот ниггер крадётся». Леброн встретил аллигатора во время игры в гольф с Бронни
41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», во время игры в гольф со своим сыном и защитником «озёрников» Бронни Джеймсом столкнулся с аллигатором.

После удара мяч Леброна выкатился к водоёму, а в момент, когда Джеймс-старший спустился к нему, игроки заметили подплывающего к берегу аллигатора. «Этот ниггер крадётся», — шутливо отметил Леброн.

Решив не дожидаться аллигатора, Леброн забрал мяч и поднялся на поле для игры, где и продолжилась партия, в которой принимал участие и его сын Бронни.

