«Смотрите, какой я умный!» Перасович — о том, видит ли потенциал игроков

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович ответил, умеет ли видеть перспективу игроков в команде.

«Слушайте, я могу сказать, что всё знал заранее и всё просчитал. Смотрите, какой я умный! Но это не так. Летом мы пытались договориться с тремя игроками, прежде чем подписать Димитриевича. Мы взяли его, потому что не смогли взять других, вы понимаете? Ты никогда не знаешь, как игрок проявит себя в твоей команде. Даже если это именитый игрок. Пример — Марио Хезонья. Когда мы брали его в УНИКС, мои друзья и коллеги звонили мне и говорили: «Ты что, сошёл с ума? Он невыносимый». А он сыграл отлично! Но бывают случаи, когда тебе хвалят игрока, а он ничего не показывает. Это всегда риск. Я не провидец. Подписывая игрока, ты никогда не знаешь на 100%, как он проявит себя», — приводит слова Перасовича «Спорт Бизнес Online».