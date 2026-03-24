Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Смотрите, какой я умный!» Перасович — о том, видит ли потенциал игроков

Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович ответил, умеет ли видеть перспективу игроков в команде.

«Слушайте, я могу сказать, что всё знал заранее и всё просчитал. Смотрите, какой я умный! Но это не так. Летом мы пытались договориться с тремя игроками, прежде чем подписать Димитриевича. Мы взяли его, потому что не смогли взять других, вы понимаете? Ты никогда не знаешь, как игрок проявит себя в твоей команде. Даже если это именитый игрок. Пример — Марио Хезонья. Когда мы брали его в УНИКС, мои друзья и коллеги звонили мне и говорили: «Ты что, сошёл с ума? Он невыносимый». А он сыграл отлично! Но бывают случаи, когда тебе хвалят игрока, а он ничего не показывает. Это всегда риск. Я не провидец. Подписывая игрока, ты никогда не знаешь на 100%, как он проявит себя», — приводит слова Перасовича «Спорт Бизнес Online».

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android