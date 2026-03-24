Форвард МБА-МАИ Трушкин объяснил важность матча с «Автодором»

32-летний российский форвард Владислав Трушкин, выступающий за команду Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, высказался в преддверии матча с «Автодором».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 марта 2026, среда. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В Саратове всегда непросто играть, при поддержке домашних трибун «Автодор» очень заряжен и агрессивен на обеих сторонах площадки, поэтому настраиваемся на тяжёлый матч. Осталось не так много игр до конца регулярного чемпионата, и каждая встреча очень важна в плане расстановки в турнирной таблице. Мы должны сохранить за собой шестое место, а потому просто не имеем права оступаться. Матч с «Уралмашем» показал, что сейчас мы находимся в хорошей форме. Уверены в своих силах, так что будем выходить и делать всё, чтобы вернуться домой с победой», — приводит слова Трушкина пресс-служба команды.