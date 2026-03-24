«Он превзошёл наши ожидания». Маззулла — об игре Тейтума после восстановления от травмы

Главный тренер клуба «Бостон Селтикс» Джо Маззулла с восхищением высказался в адрес чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсона Тейтума, выступающего на позиции лёгкого форварда, после того, как тот вернулся на площадку по окончании восстановительных процедур.

«От него не ждали ничего, кроме того, что Тейтум продолжит становиться лучше, прогрессировать как игрок, будет помогать нам побеждать, станет лучшей версией себя и продолжит восстанавливаться. Таковы были ожидания, думаю, что он их превзошёл», — приводит слова Маззуллы аккаунт Celtics on CLNS в социальной сети Х.

Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 в серии и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.