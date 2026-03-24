«Не супергерой. Я человек». Пол Джордж высказался после окончания 25-матчевого отстранения

35-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» на позиции лёгкого форварда, высказался по поводу своей 25-матчевой дисквалификации из-за найденного в крови запрещённого вещества.

«На протяжении всей своей карьеры говорил о проблемах с психическим здоровьем, я не супергерой. Я человек. И в тот момент совершил ошибку», — приводит слова Джорджа аккаунт PHLY Sixers в социальной сети Х.

Джордж был отстранён 31 января 2026 года. Его срок отстранения в 25 игр подошёл к концу, он может вернуться на паркет.