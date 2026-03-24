Профсоюз игроков НБА выступил с осуждением «Милуоки» за давление на Янниса Адетокунбо

Профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступил с заявлением, в котором осудил действия руководства клуба лиги «Милуоки Бакс» за давление на лидера команды грека Янниса Адетокунбо, выступающего на позиции форварда.

«Политика участия игроков была разработана лигой для того, чтобы привлечь команды к ответственности и гарантировать, что, когда такой звёздный игрок, как Яннис Адетокунбо, здоров и готов играть, он выходит на площадку. К сожалению, эффективность политики борьбы с танкингом зависит от того, насколько строго она соблюдается. Болельщики, партнёры по трансляции матчей и сама целостность игры будут по-прежнему страдать, пока владельцы клубов не будут нести ответственность за свои действия. Мы надеемся на сотрудничество с НБА в разработке новых значимых предложений, которые напрямую направлены на борьбу с танкингом», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, Яннис травмировал колено в матче с «Индианой». Руководство клуба настаивает на том, чтобы Адетокунбо досрочно завершил сезон, чтобы обезопасить его здоровье. Однако сам Яннис выступил против этого решения.