«В предыдущих встречах не хватало глубины состава». Тренер «Автодора» — об игре с МБА-МАИ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Стипе Кулиш высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ.

«МБА-МАИ, с которой нам предстоит встретится, недавно выиграла Кубок России, что показывает их отличную форму. Нас ожидает тяжёлая игра. Наша команда играет с максимальными усилиями и боевым духом, и я верю, что при поддержке наших болельщиков мы продолжим в том же духе. Мы очень ценим положительную энергию, которую нам даёт домашняя публика. Постараемся воспользоваться этим зарядом и провести хорошую игру.

Надеюсь, что все игроки будут готовы к предстоящему матчу и помогут нам продемонстрировать себя с лучшей стороны. В предыдущих встречах было очевидно, что нам не хватало глубины состава, которая позволила бы поддерживать желаемую интенсивность на протяжении всей игры», — приводит слова Кулиша пресс-служба команды.