Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«В предыдущих встречах не хватало глубины состава». Тренер «Автодора» — об игре с МБА-МАИ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Стипе Кулиш высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«МБА-МАИ, с которой нам предстоит встретится, недавно выиграла Кубок России, что показывает их отличную форму. Нас ожидает тяжёлая игра. Наша команда играет с максимальными усилиями и боевым духом, и я верю, что при поддержке наших болельщиков мы продолжим в том же духе. Мы очень ценим положительную энергию, которую нам даёт домашняя публика. Постараемся воспользоваться этим зарядом и провести хорошую игру.

Надеюсь, что все игроки будут готовы к предстоящему матчу и помогут нам продемонстрировать себя с лучшей стороны. В предыдущих встречах было очевидно, что нам не хватало глубины состава, которая позволила бы поддерживать желаемую интенсивность на протяжении всей игры», — приводит слова Кулиша пресс-служба команды.

Форвард МБА-МАИ Трушкин объяснил важность матча с «Автодором»
