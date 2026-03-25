Агент Каннингема выступил против правила 65 игр, потребовав сделать исключение для Кейда

Джефф Шварц, являющийся агентом 24-летнего разыгрывающего защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» американца Кейда Каннингема, выступил против правила 65 матчей в голосовании за индивидуальные награды, указав на его несправедливость и отметив, что для его подопечного в лиге должны сделать исключение.

«Кейд провёл сезон на уровне первой сборной всех звёзд НБА. Если он не доиграет до произвольного порога по количеству сыгранных матчей из-за серьёзной травмы, это не должно лишать его признания, которого он явно заслужил по итогам сезона. Лига должна поощрять выдающиеся достижения, а не вводить жёсткие ограничения, игнорирующие контекст. Нужно сделать исключение», — приводит слова Каннингема портал ESPN.

Напомним, у Кейда был диагностирован коллапс лёгкого, из-за чего американец пропустит остаток сезона.