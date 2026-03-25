Форвард «Уорриорз» Муди получил разрыв связки надколенника — Чарания

23-летний американский баскетболист Моузес Муди, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции лёгкого форварда, получил разрыв связки надколенника на левой ноге, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Моузес получил тяжёлое повреждение в концовке матча с «Даллас Маверикс», который завершился победой калифорнийского клуба со счётом 137:131 ОТ. Для Муди сезон-2025/2026 завершён.

Моузес был выбран под 14-м номером на драфте НБА 2021 года командой «Голден Стэйт Уорриорз». 5 августа 2021 года он подписал контракт с «Уорриорз», а в 2022-м стал в составе клуба чемпионом.