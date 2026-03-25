Форвард «Уорриорз» Муди получил разрыв связки надколенника — Чарания
Поделиться
23-летний американский баскетболист Моузес Муди, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции лёгкого форварда, получил разрыв связки надколенника на левой ноге, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.
Моузес получил тяжёлое повреждение в концовке матча с «Даллас Маверикс», который завершился победой калифорнийского клуба со счётом 137:131 ОТ. Для Муди сезон-2025/2026 завершён.
НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
131 : 137
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Флэгг - 32, Гэффорд - 20, Маршалл - 16, Кристи - 15, Томпсон - 15, Пулакидас - 9, Вашингтон - 9, Багли III - 9, Нембард - 4, Миддлтон - 2, Пауэлл, Джонсон, Смит
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 23, Порзингис - 22, Подзиемски - 20, Пэйтон II - 17, Сантос - 16, Крайер - 14, Ричард - 12, Грин - 11, Спенсер - 2, Мелтон, Пост, Леонс, Юртсевен
Моузес был выбран под 14-м номером на драфте НБА 2021 года командой «Голден Стэйт Уорриорз». 5 августа 2021 года он подписал контракт с «Уорриорз», а в 2022-м стал в составе клуба чемпионом.
Комментарии
- 25 марта 2026
-
00:59
-
00:34
-
00:32
- 24 марта 2026
-
23:58
-
23:46
-
22:56
-
22:55
-
21:59
-
21:48
-
20:59
-
20:47
-
20:45
-
19:55
-
19:52
-
18:59
-
18:57
-
17:45
-
17:36
-
16:34
-
15:53
-
15:50
-
15:15
-
14:15
-
13:35
-
12:47
-
12:04
-
12:02
-
10:13
-
09:49
-
09:46
-
09:28
-
09:26
-
08:30
-
07:36
-
07:34