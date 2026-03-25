Евролига: результаты матчей 24 марта

В четверг, 24 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 cостоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского смогли посмотреть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результат матчей на 24 марта:

«Маккаби» Тель-Авив — «Фенербахче» — 94:89;

«Жальгирис» — «Бавария» — 78:71;

«Монако» — «Олимпия» — 90:85;

«Дубай» — «Панатинаикос» — 104:107;

«Барселона» — «Анадолу Эфес» — 78:71;

«Валенсия» — «Олимпиакос» — 85:84;

«Партизан» — АСВЕЛ — 79:78;

«Реал» Мадрид — «Хапоэль» Тель-Авив — 92:83.

Несмотря на поражение, «Фенербахче» сохранил за собой лидерство, одержав в 33 матчах 23 победы при 10 поражениях. «Олимпиакос» — второй (22 победы и 12 поражений).