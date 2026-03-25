Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одолеть «Финикс»

В ночь с 24 на 25 марта мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 125:123.

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 23 очка, 17 подборов и 17 ассистов. У «Финикса» больше всех набрал атакующий защитник Девин Букер, на счету которого 22 очка, три подбора и восемь результативных передач.

Для «Наггетс» эта победа стала третьей подряд, «Санз» проиграли шестой матч из последних семи.