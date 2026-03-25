Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Финикс Санз — Денвер Наггетс, результат матча 25 марта 2026, счет 123:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одолеть «Финикс»
Комментарии

В ночь с 24 на 25 марта мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 125:123.

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Букер - 22, Грин - 21, Аллен - 21, О'Нил - 17, Игодаро - 15, Гиллеспи - 11, Гудвин - 7, Малуач - 6, Флеминг - 3, Бри, Буей
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Мюррэй - 21, Хардуэй-младший - 18, Гордон - 16, Джонсон - 14, Браун - 13, Браун - 9, Строутер - 7, Джонс - 4, Джонс, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 23 очка, 17 подборов и 17 ассистов. У «Финикса» больше всех набрал атакующий защитник Девин Букер, на счету которого 22 очка, три подбора и восемь результативных передач.

Для «Наггетс» эта победа стала третьей подряд, «Санз» проиграли шестой матч из последних семи.

