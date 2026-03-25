Единая лига: расписание матчей 25 марта

В среду, 25 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей на 25 марта (время московское):

18:00. «Автодор» — МБА-МАИ;

18:30. «Самара» — «Локомотив-Кубань».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 29 побед при трёх поражениях в 32 матчах. На втором месте казанский УНИКС — 28 побед и пять поражений в 33 встречах. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы и 10 поражений в 34 играх.