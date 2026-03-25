Сегодня, 25 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 25 марта (время московское):

22:30 – «Баскония» – «Црвена Звезда».

После 29 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 23 победы при 10 поражениях. На втором месте располагается «Олимпиакос» — 22 победы и 12 поражений, на третьем – «Реал» (21 победа и 12 поражений).

Необычная развязка в школьном баскетбольном матче США