Лука Дончич нанял бывшего адвоката Анджелины Джоли и Ким Кардашьян для суда с экс-невестой

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич нанял звёздного адвоката из Лос-Анджелеса Лауру Вассер для продолжения судебной тяжбы с бывшей невестой Анамарией Голтес, сообщает издание New York Post.

В числе бывших клиентов Вассер, получившей прозвище «Королева разводов», голливудские звёзды Бритни Спирс, Анджелина Джоли и Ким Кардашьян.

По информации ресурса, Дончич нанял Вассер через несколько дней после того, как Голтес подала иск на взыскание с него алиментов за двух совместных дочерей. В настоящий момент баскетболист добивается отмены иска.