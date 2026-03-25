Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — главный претендент на Ксавьера Манфорда после его ухода из «Хапоэля» — источник

Американский баскетболист Ксавьер Манфорд, покинувший израильский «Хапоэль» из-за нестабильной обстановки в стране, близок к переходу в казанский УНИКС. Об этом сообщает израильский журналист Томер Гивати.

По информации источника, 33-летний комбогард ведёт переговоры с российским клубом, который является фаворитом в борьбе за игрока. У Манфорда также есть предложение от команды из Греции, но УНИКС приложит максимум усилий, чтобы завершить сделку.

В нынешнем сезоне в Лиге чемпионов защитник провёл 11 матчей, набирая в среднем 13,7 очка, 3,5 подбора и 3,4 передачи при 47,7% реализации трёхочковых. В чемпионате Израиля его статистика составила 12,6 очка, 3,3 передачи и 2,5 подбора.

Ранее Манфорд выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива, итальянскую «Венецию», австралийский «Мельбурн», а также провёл шесть матчей в НБА за «Мемфис Гриззлиз», «Оклахома Сити-Тандер» и «Детройт Пистонс».

УНИКС, занимающий второе место в Единой лиге ВТБ, ищет усиление в связи с травмами Пэриса Ли и Алексея Шведа. Ранее команду покинул Си Джей Брайс. Главный тренер казанцев Велимир Перасович подтверждал намерение подписать ещё одного легионера.

Материалы по теме
Официально
УНИКС объявил о расторжении контракта с легионером Брайсом
