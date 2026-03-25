Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» нацелился на возвращение Богдановича, Веселы и Экзама — источник

Белградский «Партизан» планирует масштабную перестройку состава на следующий сезон. Как сообщает Mozzart Sport, главной целью клуба является защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Богдан Богданович.

В нынешнем сезоне 33-летний серб сыграл за «Клипперс» 21 матч, набирая в среднем 7,3 очка, 2,7 подбора и 2,4 передачи. Контракт Богдановича с клубом НБА истекает по окончании сезона.

«Партизан» также рассматривает возможность возвращения Данте Экзама, но в клубе сначала оценят состояние здоровья австралийца. В сферу интересов попали и бывшие игроки команды: центровой Жоффри Ловернь, который уже выразил желание завершить карьеру в Белграде, а также форвард «Барселоны» Ян Веселы, чей контракт истекает этим летом.

Кроме того, руководство клуба изучает варианты с возвращением Алена Смайлагича, Алексы Аврамовича и Владимира Лучича. Контракт Смайлагича истекает по окончании сезона, что делает его возвращение наиболее вероятным. Аврамович имеет стабильное положение в «Дубае», а Лучич связан контрактом с «Баварией» на следующий сезон, но ситуация будет мониториться.

«Партизан» также ведёт переговоры с Карликом Джонсом о продлении контракта. Американский разыгрывающий, по информации источника, должен остаться в команде при успешном завершении переговоров. В текущем сезоне «Партизан» занимает 15-е место в Евролиге с балансом 13-20.

