Джа Морант пропустит остаток сезона из-за травмы локтя

Джа Морант пропустит остаток сезона из-за травмы локтя
Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант не сыграет до конца сезона-2025/2026 из-за повреждения локтевой коллатеральной связки левого локтя. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Двукратный участник Матча всех звёзд НБА получил травму 21 января, во второй игре после возвращения из-за растяжения икроножной мышцы. В нынешнем сезоне Морант провёл всего 20 матчей.

По информации команды, недавно разыгрывающий прошёл консультацию по поводу продолжающегося дискомфорта в локте. Ему рекомендована инъекция богатой тромбоцитами плазмы для оптимизации заживления связок. Ожидается, что Морант будет готов к старту сезона-2026/2027.

За последние три сезона 26-летний баскетболист провёл всего 79 матчей из-за многочисленных дисквалификаций и травм. На его счету остаётся два года контракта на сумму $ 87 млн.

«Мемфис» занимает 12-е место в Западной конференции с результатом 24-47 и практически потерял шансы на попадание в плей-ин. На февральском дедлайне клуб пытался обменять Моранта, но не нашёл заинтересованных команд.

