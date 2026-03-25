Адельман — о выступлении Йокича в матче с «Финикс Санз»: он лучший игрок в мире

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман прокомментировал выступление сербского центрового Николы Йокича в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (125:123), состоявшемся сегодня, 25 марта.

Напомним, Йокич оформил трипл-дабл, а также записал на свой счёт победный бросок.

«Вы видите универсала, который заставляет всех почувствовать себя частью игры. 17 передач, важный мяч в концовке… Очень интересно наблюдать за его игрой с Джамалом [Мюрреем]. Никола… как по мне, он лучший игрок в мире. Спорту повезло с ним, я уже говорил об этом раньше. Если вам нравится играть во что-то, то вот он — образец для подражания. Вот как нужно играть в командные виды спорта», — сказал Адельман на пресс-конференции.