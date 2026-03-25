Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
Адельман — о выступлении Йокича в матче с «Финикс Санз»: он лучший игрок в мире

Адельман — о выступлении Йокича в матче с «Финикс Санз»: он лучший игрок в мире
Комментарии

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман прокомментировал выступление сербского центрового Николы Йокича в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (125:123), состоявшемся сегодня, 25 марта.

Напомним, Йокич оформил трипл-дабл, а также записал на свой счёт победный бросок.

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Букер - 22, Грин - 21, Аллен - 21, О'Нил - 17, Игодаро - 15, Гиллеспи - 11, Гудвин - 7, Малуач - 6, Флеминг - 3, Бри, Буей
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Мюррэй - 21, Хардуэй-младший - 18, Гордон - 16, Джонсон - 14, Браун - 13, Браун - 9, Строутер - 7, Джонс - 4, Джонс, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт

«Вы видите универсала, который заставляет всех почувствовать себя частью игры. 17 передач, важный мяч в концовке… Очень интересно наблюдать за его игрой с Джамалом [Мюрреем]. Никола… как по мне, он лучший игрок в мире. Спорту повезло с ним, я уже говорил об этом раньше. Если вам нравится играть во что-то, то вот он — образец для подражания. Вот как нужно играть в командные виды спорта», — сказал Адельман на пресс-конференции.

Комментарии
