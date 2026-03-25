Коби Уайт — о «Шарлотт Хорнетс»: никогда не был в такой опасной команде

Американский разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Коби Уайт высказался о прогрессе команды, которая после неудачного старта сезона превратилась в одного из фаворитов Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). С момента обмена из «Чикаго Буллз» в феврале Уайт набирает в среднем 18,5 очка и 5,1 передачи.

«Никогда не был в такой опасной команде. Игра может идти очко в очко, но стоит провести одну результативную атаку — и вы уже ведёте 20, а потом и 30. Главное для меня — мы взрывные, но при этом начинаем удерживать преимущество и наращивать его. Это впечатляет», — приводит слова Уайта издание The Sporting News.