Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» подписал контракт с форвардом Кириллом Поповым

Комментарии

Баскетбольный клуб «Уралмаш» объявил о подписании контракта с российским форвардом Кириллом Поповым.

Кириллу Попову 27 лет. Уроженец Ростовской области дебютировал в Единой лиге в 2018 году за «Локомотив-Кубань». Впоследствии представлял «Парму» и «Пари Нижний Новгород».

В сезоне-2025/2026 Попов принял участие в 32 матчах в рамках Единой лиги, набирая в среднем 11,8 очка, 4,4 подбора, 0,4 передачи и 0,4 перехвата. Также принял участие в Матче всех звёзд, выйдя в финал конкурса по броскам сверху.

Напомним, после 34 игр регулярного сезона Единой лиги «Уралмаш» занимает седьмое место.

