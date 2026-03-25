«Альба» планирует построить арену на 15 тысяч мест для возможного участия в НБА в Европе

Берлинский баскетбольный клуб «Альба» планирует построить новую арену на 15 тысяч мест, которая будет соответствовать стандартам НБА. Как сообщает Berliner Morgenpost, проект связан с возможным участием клуба в новой лиге НБА в Европе.

Стоимость строительства оценивается в сотни миллионов евро. Финансирование, по информации издания, поддерживает американский банковский консорциум. Проект будет обсуждаться в пятницу в спортивном комитете Палаты представителей Берлина, где менеджер «Альбы» Марко Бальди представит технико-экономическое обоснование.

Сейчас клуб проводит большинство домашних матчей на Uber Arena, принадлежащей Anschutz Entertainment Group. Из-за высокой арендной платы и постоянных конфликтов в расписании «Альба» давно ищет альтернативную площадку.

В этом сезоне «Альба» выступает в Лиге чемпионов после многих лет участия в Евролиге. Команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с испанской «Уникахой». Первый матч серии состоится на следующей неделе. В чемпионате Германии «Альба» занимает третье место.

