Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
Легионер Трент Фрейзер преодолел отметку в 2500 очков за «Зенит»

Легионер Трент Фрейзер преодолел отметку в 2500 очков за «Зенит»
27-летний американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер преодолел отметку в 2500 очков за петербургский клуб. Капитану потребовалось 186 игр, чтобы достичь этого результата. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне легионер набирает в среднем 14,4 очка, 5,7 передачи и 2,3 подбора. В феврале Фрейзер был признан самым ценным игроком месяца в Единой лиге ВТБ, а ранее получил статуэтку лучшего игрока Матча всех звёзд – 2026. За пять встреч февраля он набирал в среднем 16,8 очка, 4,8 передачи, 2,2 подбора и 1,6 перехвата.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. Следующий матч команда проведёт на выезде 30 марта с «Самарой».

В элитном клубе снайперов пополнение: россиянин прервал семилетнюю паузу в Единой лиге
