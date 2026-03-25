Главная Баскетбол Новости

Тренер «Самары» объяснил, как победа «Локо» над «Зенитом» поможет в матче с кубанцами

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань», который начнётся в 18:30 мск сегодня, 25 марта.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
1-я четверть
2 : 6
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Мартынов, Пивцайкин, Походяев, Великородный, М. Кулагин, Косяков, Чикарев, Чебуркин
Локомотив-Кубань: Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Ведищев, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«Нам нужно отталкиваться от последней игры нашего соперника, которую он провёл хорошо, дисциплинированно, очень остро, на высоких скоростях, был агрессивен, чем вынуждал «Зенит» промахиваться с дистанции. Нам нужно будет это учесть и играть под давлением, под контактом, активно используя два очень важных для нас сейчас слова: контакт и быть умным.

Это касается и защиты, и нападения. Когда ты умно играешь в защите, можешь прочитать ситуацию и под контактом не дать забить, а потом включаешь свои лучшие навыки и разбираешься с защитой. Это наш фундамент.

Мы не сдаёмся, не опускаем руки и продолжаем бороться. Матч длится 40 минут, до последней секунды. Желание победить у нас есть, но где-то мы горим и допускаем ошибки, которые становятся ключевыми. Нужно постараться этого избегать. Хорошие амбиции должны быть подкреплены внимательностью», — приводит слова Коновалова пресс-служба турнира.

