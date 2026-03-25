«Его не должно быть». Лидер «Кливленда» Митчелл — о правиле 65 матчей

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл включился в дебаты насчёт справедливости правила 65 матчей, которое определяет кандидатов в голосовании за индивидуальные награды по итогам регулярного сезона НБА.

«Всё сложно. Нам платят деньги за то, чтобы мы были на площадке, но есть вещи, которые нельзя контролировать. Это не значит, что ребята отдыхают и пропускают игры. Они реально травмированы, поэтому, безусловно, это то, на что нужно обратить внимание, поскольку некоторые игроки ни в коем случае не должны находиться в такой ситуации. Я сам упустил этот шанс два года назад, поэтому я предвзят, говоря, что [этого правила] быть не должно.

Я был в такой ситуации. Думаю, здесь есть место для дискуссии, нужно найти баланс. Это не моя работа. Я не знаю, каким должно быть правило. У меня нет ответа. Однако всё сложно. Темп игры стал быстрее, мы выступаем жёстче, а парни начинают набирать форму раньше. Я не ищу оправданий. И всё равно должен быть на площадке. Но есть вещи, которые вы не можете контролировать, верно? Я не знаю ответа. У меня нет ответа», — приводит слова Митчелла портал Hoopshype.