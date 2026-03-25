Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин — в лидерах по трёхочковым среди игроков до 20 лет в истории НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин оказался в лидерах по трёхочковым броскам среди молодых игроков (до 20 лет) в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По данным портала Kalshi Hoops в социальных сетях, россиянин занимает шестое место в списке. Лидером рейтинга продолжает оставаться Энтони Эдвардс, у которого в своё время была 171 «трёшка».

Топ-8 игроков в истории НБА по количеству трёхочковых среди игроков до 20 лет:

1. Энтони Эдвардс — 171.
2. Лука Дончич — 141.
3. Карлтон Каррингтон — 138.
4. Коби Брайант — 126.
5. Кевин Нокс — 125.
6. Егор Дёмин — 124.
7. Эйс Бэйли — 122.
8. Джабари Смит II — 120.

Отметим, что в марте Дёмину исполнилось 20 лет.

Материалы по теме
Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?
Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?

Егор Дёмин обменялся джерси с Хьюго Гонсалесом:

