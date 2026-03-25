В НБА появятся два новых клуба — инсайдер

Авторитетный американский инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальной сети Х, что совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил запуск процесса изучения заявок на создание новых команд в Лас-Вегасе и Сиэтле.

Согласно имеющейся информации, стоимость каждой франшизы составит от $ 7 млрд до $ 10 млрд. В ближайшие месяцы руководство лиги будет изучать заявки, а также решать — запускать новые команды сейчас или отложить данный вопрос на несколько лет.

Напомним, в данный момент в лиге зарегистрировано 30 команд, из которых одна является канадской — «Торонто Рэпторс», а остальные 29 клубов американские.