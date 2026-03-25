«С полным уважением». Тренер «Локо» Томович — о матче с «Самарой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Самарой», который начнётся в 18:30 мск сегодня, 25 марта.

«Нашей главной задачей остаётся подготовка к плей-офф, а для этого следует максимально ответственно относиться к каждому матчу, который осталось сыграть в регулярке. Поэтому я рассчитываю, что мы отнесёмся к «Самаре» с полным уважением. Это очень дисциплинированная команда, которая в моём первом матче с ними доставила нам сложности своей зонной защитой.

Надо будет контролировать их быстрые переходы в атаку и подборы на нашем щите – тогда добиться нужного результата будет проще», — приводит слова Томовича пресс-служба турнира.