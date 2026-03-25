Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
«С полным уважением». Тренер «Локо» Томович — о матче с «Самарой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Самарой», который начнётся в 18:30 мск сегодня, 25 марта.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
1-я четверть
2 : 6
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Мартынов, Пивцайкин, Походяев, Великородный, М. Кулагин, Косяков, Чикарев, Чебуркин
Локомотив-Кубань: Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Ведищев, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«Нашей главной задачей остаётся подготовка к плей-офф, а для этого следует максимально ответственно относиться к каждому матчу, который осталось сыграть в регулярке. Поэтому я рассчитываю, что мы отнесёмся к «Самаре» с полным уважением. Это очень дисциплинированная команда, которая в моём первом матче с ними доставила нам сложности своей зонной защитой.

Надо будет контролировать их быстрые переходы в атаку и подборы на нашем щите – тогда добиться нужного результата будет проще», — приводит слова Томовича пресс-служба турнира.

