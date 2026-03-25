23 очка Андрея Зубкова помогли МБА-МАИ обыграть «Автодор» в матче Единой лиги

В среду, 25 марта, на стадионе «Кристалл» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Автодор» принимал МБА-МАИ. Московские баскетболисты со счётом 91:73 (16:18, 27:16, 28:17, 20:22) взяли верх над хозяевами площадки из Саратова.

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал 34-летний российский форвард Андрей Зубков. Ему удалось набрать 23 очка, сделать семь подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе саратовской команды стал 28-летний российский лёгкий форвард Игорь Вольхин. Он набрал 15 очков, а также сделал четыре подбора.