Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» — МБА-МАИ, результат матча 25 марта 2026, счет 73:91, Единая лига ВТБ — 2025/2026

23 очка Андрея Зубкова помогли МБА-МАИ обыграть «Автодор» в матче Единой лиги
В среду, 25 марта, на стадионе «Кристалл» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Автодор» принимал МБА-МАИ. Московские баскетболисты со счётом 91:73 (16:18, 27:16, 28:17, 20:22) взяли верх над хозяевами площадки из Саратова.

25 марта 2026, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
73 : 91
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Трушкин, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал 34-летний российский форвард Андрей Зубков. Ему удалось набрать 23 очка, сделать семь подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе саратовской команды стал 28-летний российский лёгкий форвард Игорь Вольхин. Он набрал 15 очков, а также сделал четыре подбора.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
