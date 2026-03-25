«Локомотив-Кубань» с разницей в 41 очко разгромил «Самару» в Единой лиге

В среду, 25 марта, на стадионе имени Владимира Высоцкого в Самаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местная «Самара» принимала «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки с разгромным счётом 63:104 (20:30, 15:28, 13:25, 15:21) уступили гостям из Краснодара.

В составе хозяева отличился российский защитник Михаил Кулагин — 26 очков, три подбора, две передачи и четере потери при коэффициенте эффективности «+23».

Лучшим игроком матча стал российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко — 15 очков, девять подборов, четыре передачи, один перехват, три блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+31».