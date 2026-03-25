Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
«Самара» — «Локомотив-Кубань», результат матча 25 марта 2026, счет 63:104, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Локомотив-Кубань» с разницей в 41 очко разгромил «Самару» в Единой лиге
В среду, 25 марта, на стадионе имени Владимира Высоцкого в Самаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местная «Самара» принимала «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки с разгромным счётом 63:104 (20:30, 15:28, 13:25, 15:21) уступили гостям из Краснодара.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 104
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Мартынов, Пивцайкин, Походяев, Великородный, М. Кулагин, Косяков, Чикарев, Чебуркин
Локомотив-Кубань: Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Ведищев, Шеянов, Коновалов, Самойленко

В составе хозяева отличился российский защитник Михаил Кулагин — 26 очков, три подбора, две передачи и четере потери при коэффициенте эффективности «+23».

Лучшим игроком матча стал российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко — 15 очков, девять подборов, четыре передачи, один перехват, три блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+31».

