Единая лига: результаты матчей 25 марта

В среду, 25 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

«Автодор» — МБА-МАИ — 73:91;

«Самара» — «Локомотив-Кубань» — 63:104.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 29 побед при трёх поражениях в 32 играх. На втором месте казанский УНИКС — 28 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы при 10 поражениях.