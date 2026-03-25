Сильвер отреагировал на решение Совета директоров НБА о расширении лиги

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал решение Совета директоров лиги по поводу одобрения создания новых клубов в двух городах — Лас-Вегасе и Сиэтле.

«Сегодняшнее голосование отражает заинтересованность нашего Совета директоров в изучении потенциальной экспансии в Лас-Вегас и Сиэтл — два рынка с давней историей поддержки баскетбола НБА. Мы с нетерпением ждём следующего шага и взаимодействия с заинтересованными сторонами», — приводит слова Сильвера пресс-служба североамериканского турнира.

За всю историю НБА в ней никогда не принимало участия более 30 коллективов.