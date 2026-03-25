Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
Карасёв высказался о победе МБА-МАИ в матче с «Автодором»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мыслями о победе своей команды в матче Единой лиги с саратовским клубом «Автодор» (91:73).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
73 : 91
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Трушкин, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев

«Победа на выезде, для нас очень важная. Немножко смазали концовку, но это лишний раз показывает игрокам, что играть нужно до последней минуты. Совершенно разные четыре четверти. Первая четверть: где-то вкатывались, играли не особо хорошо. Вторую четверть мы сыграли очень хорошо. Третью – просто великолепно – и в защите и в нападении. Четвёртую мы просто перестали играть. Начали делать какие-то необдуманные потери, расслабились в защите. Поспешные броски. И «Автодор» тут же сократил разницу, которая была двузначная, до 12 очков. За семь минут до конца это могло быть чревато. Хорошо, что нашли всё равно силы и возможности обратно вернуться в нормальное русло и довести до логического завершения эту игру», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

