Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главный тренер «Автодора»: МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут

Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш высказался после поражения своих подопечных в матче с МБА-МАИ (73:91).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
73 : 91
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Трушкин, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев

«Мы знали, что нам предстоит очень физически сложный матч. Каждый в команде должен был продемонстрировать своё лучшее выступление, чтобы мы могли соревноваться с МБА-МАИ на протяжении всех 40 минут. Не думаю, что каждому удалось соответствовать этому уровню. Из-за этого мы имели серьёзные проблемы на подборе и в личной защите. На протяжении всей игры у нас были взлёты и падения. Сказались усталость, перебор фолов и неоптимальная форма вернувшихся после травм. Самое главное – мы не сдались и играли до конца», — приводит слова Кулиша пресс-служба Единой лиги.

