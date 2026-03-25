Главный тренер «Автодора»: МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут

Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш высказался после поражения своих подопечных в матче с МБА-МАИ (73:91).

«Мы знали, что нам предстоит очень физически сложный матч. Каждый в команде должен был продемонстрировать своё лучшее выступление, чтобы мы могли соревноваться с МБА-МАИ на протяжении всех 40 минут. Не думаю, что каждому удалось соответствовать этому уровню. Из-за этого мы имели серьёзные проблемы на подборе и в личной защите. На протяжении всей игры у нас были взлёты и падения. Сказались усталость, перебор фолов и неоптимальная форма вернувшихся после травм. Самое главное – мы не сдались и играли до конца», — приводит слова Кулиша пресс-служба Единой лиги.