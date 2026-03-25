Главный тренер «Автодора»: МБА-МАИ превзошла нас физически. Мы не смогли играть 40 минут
Поделиться
Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш высказался после поражения своих подопечных в матче с МБА-МАИ (73:91).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
73 : 91
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Трушкин, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев
«Мы знали, что нам предстоит очень физически сложный матч. Каждый в команде должен был продемонстрировать своё лучшее выступление, чтобы мы могли соревноваться с МБА-МАИ на протяжении всех 40 минут. Не думаю, что каждому удалось соответствовать этому уровню. Из-за этого мы имели серьёзные проблемы на подборе и в личной защите. На протяжении всей игры у нас были взлёты и падения. Сказались усталость, перебор фолов и неоптимальная форма вернувшихся после травм. Самое главное – мы не сдались и играли до конца», — приводит слова Кулиша пресс-служба Единой лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2026
-
22:59
-
22:55
-
21:59
-
21:59
-
20:58
-
20:09
-
19:55
-
18:30
-
18:07
-
18:02
-
17:39
-
17:26
-
16:19
-
15:41
-
14:43
-
14:30
-
13:56
-
12:57
-
12:09
-
11:18
-
10:51
-
09:35
-
09:30
-
08:56
-
08:44
-
00:59
-
00:34
-
00:32
- 24 марта 2026
-
23:58
-
23:46
-
22:56
-
22:55
-
21:59
-
21:48
-
20:59