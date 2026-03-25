Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
«Размазывают на лёгком балетном движении». Тренер «Самары» — о разгроме от «Локо»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива-Кубань» (63:104).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 104
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Мартынов, Пивцайкин, Походяев, Великородный, М. Кулагин, Косяков, Чикарев, Чебуркин
Локомотив-Кубань: Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Ведищев, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«О чём я говорю игрокам на протяжении всех этих месяцев: они должны получать удовольствие от сезона, от игры. А они перегорают. У нас есть два-три лидера, которые тянут команду на себе, но им тяжело: мы же видим, как плотно с ними играют. В этих ситуациях они создают ситуации для простых бросков другим игрокам, однако те их не реализовывают. Понятно, это их нервирует.

Повторюсь: играйте в удовольствие, не «закапывайтесь». Но реализация моментов «поражает» на протяжении скольких уже матчей: создаём моменты, вход в «зону», атака из-под кольца, однако её надо дорабатывать… И в защите: к чему уступчивость? Пять фолов – и ушёл. А когда тебя размазывают на лёгком балетном движении… Вот и 104 очка», — приводит слова Коновалова пресс-служба турнира.

