«Размазывают на лёгком балетном движении». Тренер «Самары» — о разгроме от «Локо»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива-Кубань» (63:104).

«О чём я говорю игрокам на протяжении всех этих месяцев: они должны получать удовольствие от сезона, от игры. А они перегорают. У нас есть два-три лидера, которые тянут команду на себе, но им тяжело: мы же видим, как плотно с ними играют. В этих ситуациях они создают ситуации для простых бросков другим игрокам, однако те их не реализовывают. Понятно, это их нервирует.

Повторюсь: играйте в удовольствие, не «закапывайтесь». Но реализация моментов «поражает» на протяжении скольких уже матчей: создаём моменты, вход в «зону», атака из-под кольца, однако её надо дорабатывать… И в защите: к чему уступчивость? Пять фолов – и ушёл. А когда тебя размазывают на лёгком балетном движении… Вот и 104 очка», — приводит слова Коновалова пресс-служба турнира.