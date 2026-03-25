Баскония Витория— Црвена Звезда. Прямая трансляция
Скип Бэйлесс: Вембаньяма опасно зазнался и начинает верить, что уже владеет НБА

Скип Бэйлесс: Вембаньяма опасно зазнался и начинает верить, что уже владеет НБА
Известный американский аналитик Скип Бэйлесс резко отреагировал на слова лидера клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы, который ранее объяснил, почему должен быть признан MVP.

«Этот молодой человек, на мой взгляд, начинает слишком рано зазнаваться, потому что уже несколько недель ведёт агитационную кампанию. Виктор опасно зазнался, начинает верить, что является инопланетянином и уже владеет этой лигой. Я всем напоминаю, что Вембаньяма до сих пор не сыграл ни одной игры в плей-офф за всю свою жизнь, ни одной. Если вы также посмотрите на его статистику побед и поражений в регулярном сезоне за три года в НБА, то у вас получится 84-90», — приводит слова Бэйлесса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

