Томович прокомментировал 10-ю победу в роли главного тренера «Локомотива-Кубань»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал разгромную победу над «Самарой» (104:63), которая стала для сербского специалиста 10-й на посту в краснодарском коллективе.

«В первую очередь поздравляю «Самару: у команды есть определённые проблемы с составом, но она боролась. Одной из наших главных задач было, чтобы игроки серьёзно отнеслись к сопернику. И мне понравился подход моих ребят. Для меня это самое главное», — приводит слова Томовича пресс-служба турнира.

Томович возглавил краснодарский клуб 7 января 2026 года, сменив в роли тренера Антона Юдина.