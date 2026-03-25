Томович прокомментировал 10-ю победу в роли главного тренера «Локомотива-Кубань»
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал разгромную победу над «Самарой» (104:63), которая стала для сербского специалиста 10-й на посту в краснодарском коллективе.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 104
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: М. Кулагин - 26, Чебуркин - 16, Походяев - 11, Чеваренков - 3, Пивцайкин - 3, Кузнецов - 2, Косяков - 2, Шейко, Мартынов, Великородный, Чикарев
Локомотив-Кубань: Ищенко - 15, Миллер - 14, Мур - 14, Коновалов - 14, Шеянов - 12, Хантер - 10, Попов - 7, Самойленко - 7, Ведищев - 5, Темиров - 3, Квитковских - 3, Мартин
«В первую очередь поздравляю «Самару: у команды есть определённые проблемы с составом, но она боролась. Одной из наших главных задач было, чтобы игроки серьёзно отнеслись к сопернику. И мне понравился подход моих ребят. Для меня это самое главное», — приводит слова Томовича пресс-служба турнира.
Томович возглавил краснодарский клуб 7 января 2026 года, сменив в роли тренера Антона Юдина.
