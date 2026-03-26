«Црвена Звезда» победила «Басконию» в овертайме

26 марта состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом «Црвена Звезда» и испанским коллективом «Баскония». Встреча завершилась со счётом 108:100 (28:27, 14:25, 24:15, 25:24, 17:9 ОТ) в овертайме в пользу команды из Белграда.

Самым результативным игроком в составе «Црвены Звезды» стал 30-летний нигерийский форвард Чима Монеке. Ему удалось набрать 22 очка, сделать восемь подборов, отдать две передачи и совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе «Басконии» стал 27-летний американский защитник Трент Форрест. Он набрал 31 очка, отдал четыре передачи, а также совершил два перехвата и два блок-шота.