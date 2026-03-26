Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Црвена Звезда — Баскония, результат матча 13 марта 2026, счет, Евролига-2025/2026

«Црвена Звезда» победила «Басконию» в овертайме
26 марта состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом «Црвена Звезда» и испанским коллективом «Баскония». Встреча завершилась со счётом 108:100 (28:27, 14:25, 24:15, 25:24, 17:9 ОТ) в овертайме в пользу команды из Белграда.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
25 марта 2026, среда. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
100 : 108
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Оморуи, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Фриш, Храбар
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Батлер, Давидовац, Картер, Калинич, Добрич, Риверо, Боломбой, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Самым результативным игроком в составе «Црвены Звезды» стал 30-летний нигерийский форвард Чима Монеке. Ему удалось набрать 22 очка, сделать восемь подборов, отдать две передачи и совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе «Басконии» стал 27-летний американский защитник Трент Форрест. Он набрал 31 очка, отдал четыре передачи, а также совершил два перехвата и два блок-шота.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
