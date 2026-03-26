Евролига: результаты матчей 25 марта

В среду, 25 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 cостоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результат встреч на 25 марта:

«Баскония» — «Црвена Звезда» — 100:108 (ОТ).

Эта победа стала для сербского коллектива 19-й в нынешнем сезоне при 14 поражениях. Теперь сразу пять команд, находящихся в зоне прямого выхода в плей-офф и в плей-ин, обладают таким соотношением побед и поражений. Выше всех из-за разницы мячей находится «Жальгирис» — шестой. «Црвена Звезда» — седьмая, а «Панатинаикос», «Монако» и «Барселона» занимают места с восьмого по 10-е.