Индиана Пэйсерс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 26 марта 2026, счет 130:137, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

66 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» победить аутсайдера НБА «Индиану»
В ночь с 25 на 26 марта на «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этой встрече одержала команда хозяев со счётом 137:130.

Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Хафф - 18, Макконнелл - 17, Топпин - 15, Уокер - 15, Нембард - 14, Несмит - 14, Шеппард - 13, Поттер - 4, Джонс, Браун, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 25, Джеймс - 23, Хэйс - 21, Кеннард - 8, Ларэвиа - 6, Вандербилт - 5, Джеймс - 4, Клебер - 2, Кнехт, Тимме, Бафкин

Самым результативным игроком матча стал словенский защитник гостей Лука Дончич, на счету которого 43 очка, шесть подборов и семь передач. В активе звёздного американского лёгкого форварда Леброна Джеймса 23 очка, девять подборов и девять передач. Центровой команды Джексон Хэйс в этом матче также оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. На счету защитника Остина Ривза 25 очков.

Камерунский тяжёлый форвард хозяев Паскаль Сиакам в этой встрече набрал 20 очков, а также сделал восемь подборов и отдал один ассист.

