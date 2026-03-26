66 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» победить аутсайдера НБА «Индиану»

В ночь с 25 на 26 марта на «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этой встрече одержала команда хозяев со счётом 137:130.

Самым результативным игроком матча стал словенский защитник гостей Лука Дончич, на счету которого 43 очка, шесть подборов и семь передач. В активе звёздного американского лёгкого форварда Леброна Джеймса 23 очка, девять подборов и девять передач. Центровой команды Джексон Хэйс в этом матче также оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. На счету защитника Остина Ривза 25 очков.

Камерунский тяжёлый форвард хозяев Паскаль Сиакам в этой встрече набрал 20 очков, а также сделал восемь подборов и отдал один ассист.