«Оклахома» проиграла «Бостону», прервав 12-матчевую победную серию
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 119:109.
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 19, Притчард - 14, Кета - 13, Уайт - 12, Шейерман - 11, Хозер - 9, Гарза - 7, Гонсалес - 3, Харпер Мл., Уолш, Шульга, Уильямс, Бэсси
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Дорт - 14, Холмгрен - 10, Карузо - 9, Митчелл - 8, Уильямс - 7, Уоллес - 7, Маккейн - 6, Хартенштайн - 6, Джо - 5, Уильямс - 4, Карлсон, Уиггинс, Уильямс
Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейлен Браун, набрав 31 очко.
Лучшую результативность в «Оклахоме» показал Шей Гилджес-Александер, записав в свой актив 33 очка.
Таким образом, «Бостон» одержал пятую победу за последние шесть игр. «Оклахома», в свою очередь, прервала победную серию из 12 игр.
В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Атлантой Хоукс», а «Оклахома» сыграет с «Чикаго Буллз». Оба матча пройдут 28 марта.
