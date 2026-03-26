Дабл-дабл Бэма Адебайо помог «Майами» переиграть «Кливленд»

В ночь с 25 на 26 марта мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Гости выиграли встречу со счётом 120:103.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, в его активе 28 очков, шесть подборов и четыре ассиста.

У «Майами» больше всех набрал атакующий защитник Норман Пауэлл — 19 очков, четыре подбора и два результативных паса. В активе центрового «Хит» Бэма Адебайо дабл-дабл — 17 набранных очков и 10 подборов, а также семь ассистов.