Дабл-дабл Бэма Адебайо помог «Майами» переиграть «Кливленд»
Поделиться
В ночь с 25 на 26 марта мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Гости выиграли встречу со счётом 120:103.
НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
103 : 120
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Харден - 18, Меррилл - 18, Эллис - 17, Мобли - 8, Томлин - 6, Брайант - 4, Шрёдер - 4, Миникс, Энаруна, Нэнс, Проктор
Майами Хит: Пауэлл - 19, Хирроу - 18, Адебайо - 17, Ларссон - 14, Жакез-мл. - 14, Уэр - 13, Уиггинс - 12, Митчелл - 11, Якуционис - 2, Фонтеккио, Йович, Смит, Гарднер, Джонсон
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, в его активе 28 очков, шесть подборов и четыре ассиста.
У «Майами» больше всех набрал атакующий защитник Норман Пауэлл — 19 очков, четыре подбора и два результативных паса. В активе центрового «Хит» Бэма Адебайо дабл-дабл — 17 набранных очков и 10 подборов, а также семь ассистов.
Комментарии
