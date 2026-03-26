Дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» разгромить «Мемфис»

В ночь с 25 на 26 марта мск на паркете арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 123:98.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Мемфиса» Грегори Джексон, набравший 20 очков при семи подборах и двух ассистах. Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — в его активе 19 набранных очков и 15 подборов, а также три результативные передачи.

«Спёрс» продлили успешную серию в НБА до семи побед. «Гриззлиз» потерпели четвёртое поражение подряд.