Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — ЦСКА. Прямая трансляция
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мемфис Гриззлиз — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 26 марта 2026, счет 98:123, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» разгромить «Мемфис»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 марта мск на паркете арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 123:98.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
98 : 123
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Проспер - 17, Джарро - 15, Кауард - 12, Клейтон-мл - 10, Смолл - 8, Гибсон - 7, Бёртон - 6, Хендрикс - 2, Спенсер - 1
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Васселл - 19, Джонсон - 15, Касл - 15, Шампани - 13, Барнс - 11, Харпер - 10, Олиник - 9, Брайант - 5, Уотерс III - 3, Маклафлин - 2, Пламли - 2, Бийомбо

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Мемфиса» Грегори Джексон, набравший 20 очков при семи подборах и двух ассистах. Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — в его активе 19 набранных очков и 15 подборов, а также три результативные передачи.

«Спёрс» продлили успешную серию в НБА до семи побед. «Гриззлиз» потерпели четвёртое поражение подряд.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Какие шансы у Дончича и Вембаньямы стать MVP НБА в 2026 году?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android