Дончич рассказал на каких звёзд НБА похожи Винисиус и Криштиану Роналду

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич рассказал, на кого из легенд баскетбола похожи звёзды футбола — вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Винисиус похож на защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри, а Криштиану — на форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса», — приводит слова Дончича Madrid Xtra в соцсети X.

В среднем за сезон Дончич набирает 33,6 очков, совершает 7,8 подбора и 8,3 передачи при реализации 57,4% двухочковых бросков с игры и 36,4% из-за — дуги. «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третье место в Западной конференции.