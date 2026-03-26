Уралмаш — ЦСКА. Прямая трансляция
Денвер Наггетс — Даллас Маверикс, результат матча 26 марта 2026, счет 142:135, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

53 очка Джамала Мюррэя и трипл-дабл Николы Йокича принесли «Денверу» победу над «Далласом»
В ночь с 25 на 26 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 142:135.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 135
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Мюррэй - 53, Йокич - 23, Уотсон - 21, Джонсон - 12, Браун - 11, Строутер - 8, Браун - 6, Хардуэй-младший - 4, Джонс - 4, Джонс, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт
Даллас Маверикс: Флэгг - 26, Маршалл - 22, Вашингтон - 19, Уильямс - 11, Миддлтон - 11, Кристи - 9, Смит - 8, Томпсон - 8, Пауэлл - 7, Багли III - 7, Нембард - 4, Пулакидас - 3, Джонсон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй, на счету которого 53 очка, шесть подборов и четыре результативные передачи. Трипл-дабл оформил сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 23 очка при 21 подборе и 19 результативных передачах. В составе «Далласа» больше всех набрал лёгкий форвард Купер Флэгг, в его активе 26 очков, семь подборов и семь передач.

Хозяева паркета выиграли четвёртую встречу подряд, «Маверикс» продлили серию поражений до пяти матчей.

