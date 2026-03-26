53 очка Джамала Мюррэя и трипл-дабл Николы Йокича принесли «Денверу» победу над «Далласом»

В ночь с 25 на 26 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 142:135.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй, на счету которого 53 очка, шесть подборов и четыре результативные передачи. Трипл-дабл оформил сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 23 очка при 21 подборе и 19 результативных передачах. В составе «Далласа» больше всех набрал лёгкий форвард Купер Флэгг, в его активе 26 очков, семь подборов и семь передач.

Хозяева паркета выиграли четвёртую встречу подряд, «Маверикс» продлили серию поражений до пяти матчей.