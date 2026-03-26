«Бруклин» без Дёмина проиграл девятый матч НБА подряд, уступив три очка «Голден Стэйт»

В ночь с 25 на 26 марта мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 109:106.

Самым результативным игроком матча стал бразильский лёгкий форвард «Голден Стэйт» Гуй Сантос, на счету которого 31 очко, три подбора и один ассист. «Бруклин» провёл встречу без своих травмированных лидеров — лёгкого форварда Майкла Портера и российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, который уже не сыграет в текущем регулярном сезоне. За «Уорриорз» также из-за травм не приняли участия в матче разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер.

«Нетс» продлили серию поражений в НБА до девяти матчей.