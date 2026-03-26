Уралмаш — ЦСКА. Прямая трансляция
Голден Стэйт Уорриорз — Бруклин Нетс, результат матча 26 марта 2026, счет 109:106, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина проиграл девятый матч НБА подряд, уступив три очка «Голден Стэйт»
В ночь с 25 на 26 марта мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 109:106.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Сантос - 31, Подзиемски - 22, Порзингис - 17, Мелтон - 14, Пэйтон II - 10, Грин - 7, Спенсер - 4, Ричард - 3, Юртсевен - 1, Крайер
Бруклин Нетс: Уильямс - 19, Уилсон - 15, Сараф - 14, Смит - 12, Джонсон - 11, Пауэлл - 10, Майнотт - 8, Клэкстон - 8, Этьенн - 5, Мэнн - 4, Лидделл, Агбаджи

Самым результативным игроком матча стал бразильский лёгкий форвард «Голден Стэйт» Гуй Сантос, на счету которого 31 очко, три подбора и один ассист. «Бруклин» провёл встречу без своих травмированных лидеров — лёгкого форварда Майкла Портера и российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, который уже не сыграет в текущем регулярном сезоне. За «Уорриорз» также из-за травм не приняли участия в матче разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер.

«Нетс» продлили серию поражений в НБА до девяти матчей.

Революция в женской НБА! Теперь звёзды лиги смогут зарабатывать миллионы
Революция в женской НБА! Теперь звёзды лиги смогут зарабатывать миллионы
